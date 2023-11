Castelfranco mette in sicurezza due strade, cambia la viabilità

Partiranno il prossimo 4 dicembre i lavori che interessano i tratti di viabilità di Via dell'Iserone e Via Sibilla Aleramo. Saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della sede stradale, con rifacimento e ripristino della pavimentazione stradale bituminosa ed opere correlate di adeguamento e completamento.

Le strade di Via dell'Iserone e via Sibilla Aleramo, di fatto una il prolungamento dell'altra, allo stato attuale risultano in cattivo stato di conservazione e diverse zone vertono in avanzato strato di degrado con presenza di buche e fessurazioni, rigonfiamenti e perdita di materiale. Richiedendo quindi un tempestivo e necessario intervento di risanamento.

Il tratto maggiormente degradato risulta quello compreso tra il civico 18/20 ed il civico 22/24 in Via Sibilla Aleramo, attualmente soggetto a ripetuti fenomeni di allagamenti e ristagni d’acqua che ne hanno accelerato il deterioramento. In questo tratto sono previste opere di consolidamento più profonde intervenendo sulla stratigrafia di sottofondo.

L'intervento, per l'importo complessivo di € 165.000, è stato totalmente finanziato da risorse PNRR. Il progetto rientra infatti nelle linee del finanziamento ministeriale essendo finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate.

Oltre alla riasfaltatura delle strade, a completamento degli interventi - al fine di migliorare la funzionalità della strada e aumentarne la durabilità e la sicurezza - è infatti prevista la formazione di fosse laterali di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e delle relative banchine di carreggiata.

“La sicurezza del sistema viario è fondamentale da tanti punti di vista – ha commentato il sindaco Gabriele Toti -. In primis per il quotidiano transito di persone e veicoli, ma anche in un’ottica di prevenzione rispetto a calamità naturali o eventi meteorologici estremi, come quelli che hanno interessato la Toscana a inizio novembre. Il Comune di Castelfranco ha ancora una volta saputo intercettare i finanziamenti statali per poter intervenire sul proprio territorio nelle aree in cui c’era più bisogno”.

Modifiche alla viabilità

Sarà istituito un divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in Via Sibilla Aleramo ed in Via Iserone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Carraio Arsiccioli e l’intersezione con Via Pereta, nelle parti appositamente delimitate dalla prescritta segnaletica stradale secondo lo stato di avanzamento degli interventi programmati.

Compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione e del cantiere installato, potrà essere consentito il transito esclusivamente ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti “porta a porta”, ai mezzi adibiti al trasporto scolastico, ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché ai veicoli dei residenti nel tratto interessato dai lavori ed a quelli al servizio delle attività ivi ubicate.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa