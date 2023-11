Dodicenne litiga con la madre e va in treno a Pisa: la polizia la affida al padre

Ieri sera, la polizia è intervenuta in via Gramsci a seguito di una segnalazione sulla presenza di una minore sola e disorientata. Si trattava di una ragazza di 12 anni, residente in provincia, che si era allontanata da casa dopo una lite con la madre alle 15 e aveva raggiunto Pisa in treno. La madre, contattata telefonicamente dalla Sala operativa, non era a conoscenza della sparizione della figlia e non poteva recuperarla. I poliziotti hanno accompagnato la ragazza in Questura, verificato le sue buone condizioni e rintracciato l'ex marito della madre, padre della minore, che è giunto agli Uffici di via Mario Lalli. La figlia è stata affidata al padre, e l'incidente è stato segnalato al Tribunale per i Minorenni di Firenze.