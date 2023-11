Il dodicenne, di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso dopo essersi allontanato dalla scuola ad Albinia, è stato ritrovato a Perugia. Le ricerche si erano estese anche all'Umbria, poiché la famiglia del ragazzo risiede in quella regione, mentre lui viveva in una comunità per minori a Magliano, in Maremma.