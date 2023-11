Edoardo Leo a Firenze con Ti racconto una storia, 20 anni di appunti in uno spettacolo

Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione.

Edoardo Leo approda sabato 25 novembre sul palco del Tuscany Hall di Firenze e porta con sé "Ti racconto una storia" (letture serie e semiserie)”, con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

I biglietti (posti numerati da 31 a 46 euro) sono disponibili online sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.6504112 - info@prgfirenze.it.

“Ti racconto una storia” è un reading-spettacolo che raccoglie suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera a oggi.

Uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita, unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà-Produzioni Creative

