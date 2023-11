Francalanci, Lucia, Dambrosio: giovani tiratori crescono a Fucecchio

I giovani tiratori del tiro a segno di Fucecchio, come tanti ragazzi della loro età, sono impegnati tra studio,lavoro,allenamenti e gare:

Matteo Francalanci, classe 1992, un esordio eccezionale nella specialità olimpica della carabina libera a terra;

Martina Lucia, poco più che ventenne e prossima alla laurea, si riconferma per il secondo anno nella specialità carabina diottra arrivando tra i primi 20 tiratori nel Campionato Italiano 2023;

Gabriele Dambrosio, 17 anni, ha iniziato la sua prima stagione di gare con entusiasmo e determinazione.

Le parole di Matteo evidenziano lo spirito e l'atteggiamento sportivo dei giovani agonisti del Tsn Fucecchio: "Arrivato alla fine di questo anno agonistico posso dire che per il BENCH REST sono arrivato vicino al podio in entrambe le specialità in cui mi sono cimentato (quarto a 50 metri e quinto a 100 metri), infatti rimane un po’ l’amaro in bocca, però se guardo a 360 gradi tutto l’anno sono molto soddisfatto del campionato fatto, tant’è che sono riuscito a piazzarmi bene in molte gare!! Motivo in più per cercare di conquistare una medaglia il prossimo anno!! Per quanto riguarda la Carabina libera a terra invece è stato l’anno del primo approccio e devo dire che oltre a piacermi molto sono riuscito ad entrare nei primi 10 finalisti della mia categoria e a piazzarmi sesto, qui sarà tutto un allenamento per continuare a crescere in prospettiva del prossimo anno e alzare l’asticella!!"

