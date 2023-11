Giornata contro la violenza di genere, Arci Valdarno inferiore APS organizza un momento di riflessione

In occasione della giornata contro la violenza di genere, l'associazione Arci Valdarno inferiore APS, grazie allo spazio reso disponibile da CCN Capanne, organizzerà un momento di ritrovo domenica 26 novembre alle 11:00 presso la panchina rossa in piazza V. Veneto alle Capanne.

Interverranno varie associazioni e gruppi del territorio, così come vari enti istituzionali.

Sarà un momento di riflessione e di "rumore".



Saremo in presidio per Giulia Cecchettin e per tutte le vittime di violenza di genere. Il nostro paese conta un femminicidio ogni tre giorni. È un dovere collettivo cambiare questo dato raccapricciante. Scendiamo in piazza insieme per dire basta a queste atrocità.



"se domani sono io, se domani non torno, sorella, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".