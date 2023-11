Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Santa Maria a Monte

Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.

Il Comune di Santa Maria a Monte partecipa alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La donna, dichiara il Sindaco Manuela Del Grande, è considerata nella tradizione di tutto il mondo, il sesso debole,ma la stessa oggi si è evoluta, e nei diversi ambiti del lavoro, della politica, della società ha raggiunto i più alti livelli. La violenza nei confronti del genere femminile, rappresenta la violazione dei diritti umani, ed ha portato al radicamento di un rapporto tra esseri umani che ha condotto gli uomini di tutte le culture e civiltà a prevaricare e discriminare le donne.Le Nazioni Unite hanno definito la violenza sulle donne “un flagello mondiale”, un fenomeno sociale di dimensioni sempre piu’ grandi, che non comprende solo l’aggressione fisica ma include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze e persecuzioni di vario genere, fino a sfociare nella forma estrema e drammatica del femminicidio. La morte di Giulia Cecchettin,una donna, una ragazza, una studentessa alla vigilia della laurea, uccisa barbaramente, ci scuote, ancora una volta, come comunità, come civiltà e come istituzioni e per questo dobbiamo “fare RUMORE".

Il 28 novembre 2023 alle ore 09:30 di fronte alla Sede Comunale ci sarà un flash mob: con la partecipazione delle ragazze e i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado Istituto comprensivo di Santa Maria a Monte , dove sono inviate anche la cittadinanza, le associazioni,e le varie istituzioni ricorderemo le vittime di femminicidio e le migliaia di donne che ogni giorno sono oggetto di violenze psicologiche e fisiche.

Nel Teatro Comunale, l’Associazione Pensieri di Bo' ha deciso di dedicare uno spazio permanente con una installazione sulle pareti del Teatro Comunale che possa ricordare durante tutti gli appuntamenti dell'anno i nomi delle vittime di violenza ed i numeri utili: un messaggio forte e sempre presente per non lasciar dimenticare le ingiustizie del mondo che ancora oggi abitiamo."