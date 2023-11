Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative della Questura di Pisa

La Questura di Pisa ha attuato diverse iniziative nell'ambito della campagna permanente contro la violenza di genere denominata "Questo non è amore". La lotta contro questo odioso fenomeno coinvolge indagini condotte dalle Sezioni specializzate degli Uffici investigativi delle Squadre Mobili e dei commissariati di Pubblica sicurezza, nonché misure preventive come gli ammonimenti del Questore per atti persecutori o violenza domestica.

Le iniziative specifiche della Questura di Pisa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera includono:

Gazebo Informativo a Piazza XX Settembre, Pisa: Un gazebo informativo è stato allestito nella centrale piazza XX settembre di Pisa.

Il personale femminile della Divisione Polizia Anticrimine e della Squadra Mobile fornirà informazioni e distribuirà una brochure informativa alla cittadinanza.

La brochure sarà distribuita anche presso il Posto fisso di Polizia presso l'ospedale "Nuovo S. Chiara" e dai Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Pontedera e di Volterra. Illuminazione del Palazzo della Questura: Il palazzo della Questura di via Mario Lalli sarà illuminato di arancione durante la notte, in linea con la campagna internazionale "Orange the World" del Soroptimist, che mira a sensibilizzare sulla violenza di genere.

Le sorelle del locale Club Soroptimist parteciperanno all'evento. Partecipazione a Eventi Formativi: Una Commissaria specializzata nella Squadra Mobile della Questura parteciperà come correlatrice a un evento formativo sull'argomento "Violenza domestica - valutare e gestire il rischio" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pisa il 25 novembre. Partecipazione a Eventi Locali: Il dirigente del Commissariato di P.S. di Pontedera parteciperà come correlatore a eventi organizzati dall'associazione Nastro Azzurro e dal comune di Pontedera sulla violenza contro le donne, nonché all'evento "Educare per prevenire" organizzato dal Rotary club di S. Miniato (PI). Incontro con Studenti a Pontedera: Il Commissariato di P.S. di Pontedera organizzerà un incontro con gli studenti dell'Istituto Superiore Linguistico, Scienze Umane e Economico Sociale "Eugenio Montale" di Pontedera, durante il quale distribuirà e commenterà la brochure informativa.

L'obiettivo di queste iniziative è sensibilizzare, prevenire reati di genere e promuovere percorsi di protezione per le vittime e trattamenti per gli autori di violenza domestica.