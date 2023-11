Giornata contro la violenza sulle donne, sulle panchine rosse du Cerreto Guidi una fascia nera in segno di lutto

Il 25 novembre 2023, come ogni anno dal 1999, si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un fenomeno che purtroppo colpisce violentemente la nostra società e non accenna a diminuire, che giorno dopo giorno risulta essere sempre più esteso.

Giulia è solo una delle ultime vittime di questo fenomeno, forse proprio adesso quando stiamo scrivendo queste parole viene spezzata la vita di un’altra giovane ragazza, piena di sogni e di speranze, pronta alla laurea, pronta a conquistare il mondo, ma soprattutto una ragazza che sognava la libertà, la libertà di scelta, la libertà di dire BASTA!

E’ corretto affermare che Giulia è la 105esima vittima di violenza ma è doveroso ribadire che la causa è una società patriarcale e maschilista, che non si manifesta alla luce del sole ma in modo subdolo, silenzioso e controverso.

I simboli contro la violenza sulle donne sono le scarpe e le panchine rosse, quest’anno la collaborazione tra Auser di Cerreto Guidi, Donne Democratiche e l’Unione Comunale PD di Cerreto Guidi, ha voluto dare un segnale differente adagiando sulle panchine rosse presenti sul nostro territorio una fascia nera in segno di lutto.

Non possiamo rimanere inermi di fronte a questo fenomeno vogliamo rimarcare che tutte le donne devono sentirsi libere: libere di scegliere, libere di dire NO, libere di esprimere se stesse, libere di DENUNCIARE, senza sentirsi minacciate, ma al sicuro e protette dalla e all’interno della nostra società. Ribadiamo che ad oggi è sempre più evidente la necessità di contrastare la violenza di genere attraverso un percorso culturale, educativo, soprattutto attraverso un processo di sensibilizzazione culturale delle pari opportunità, mettendo in atto strumenti di contrasto alla violenza contro le donne.

Sul nostro territorio è presente il Centro Aiuto Donna Lilith, una realtà in prima linea nel tema della violenza di genere con la quale abbiamo collaborato per una serata di informazione durante la Feste de l’Unità di Lazzeretto di quest’anno. E’ un punto di ascolto e di primo aiuto per le donne in difficoltà a causa di violenza psicologica, economica, fisica, sessuale e stalking ma soprattutto un luogo di rifugio per tutte le donne che decidono di denunciare.