Giornata contro la violenza sulle donne, un'iniziativa nelle scuole di Fucecchio: "Le parole costruiscono amore"

Le parole generano altre parole che costruiscono confronto, dialogo e ascolto. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa "Le parole costruiscono amore", promossa e realizzata dall'associazione #Fucecchioèlibera e dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Fucecchio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un'iniziativa che quest'anno verrà realizzata alla scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca e nelle sedi dell'istituto superiore Arturo Checchi. Si tratta di un progetto che vuole dare voce e forma ai pensieri dei ragazzi e delle ragazze. La scuola in quanto luogo di vita diventa promotrice di un cambiamento che può essere costruito solo osservando, ascoltando e curando chi ci sta affianco. Amore, Giustizia, Rispetto e Libertà sono le parole che le ragazze e i ragazzi hanno scelto come i quattro punti cardinali della propria bussola per orientarsi in mezzo alla sofferenza generata dalla violenza. Queste parole hanno preso vita nei plessi scolastici e sono diventate i quadri di una mostra che si sta arricchendo giorno dopo giorno. "Questa attività che vede protagonista "l'intelligenza del cuore" - spiegano i giovani dell'associazione #Fucecchioèlibera - è stata raccontata nelle classi delle scuole interessate e ha dato vita a profonde e interessanti riflessioni. L'indifferenza è una forma di violenza all'amore, per questo motivo le nostre scuole hanno scelto di farsi sentire sperando di riuscire a regalare una carezza sul volto di tutti noi".