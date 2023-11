Inclusione sociale, a Fucecchio 'Le mani sulla città'

Il Centro Giovani Sottosopra, in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l'associazione #Fucecchioèlibera, lancia il progetto "Le mani sulla città", un percorso di inclusione sociale e di riqualificazione urbana realizzato insieme ai ragazzi, affinché gli spazi urbani diano loro un senso di appartenenza e diventino luoghi di relazioni e di emozioni positive da vivere insieme.

Il percorso si aprirà martedì 28 novembre con un evento al Parco Corsini. A partire dalle ore 15 un gruppo di ragazzi, insieme a educatori, volontari e cittadini, si ritroveranno per un momento di riflessione sugli atti vandalici che nei mesi scorsi hanno deturpato le mura storiche del parco. Insieme procederanno poi a ripulire le scritte, in segno di rispetto per un luogo che rappresenta la nostra storia e infonde bellezza in tutto il paese.

L'invito è aperto a tutti i ragazzi, genitori e volontari che vorranno unirsi al gruppo e rendere questo evento un esempio importante di partecipazione collettiva e di avvio di un percorso che offre ai giovani la possibilità di riscoprire il valore della condivisione del bene comune.

L'evento rientra nelle azioni previste dal progetto “Inclusivamente Percorsi per il consolidamento di una comunità educante inclusiva”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato in partenariato con l'Istituto Comprensivo Fucecchio, l’associazione Popoli Uniti, l’associazione Nosotras, l’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um e il Movimento Shalom, capofila del progetto, finalizzato al consolidamento della comunità educante inclusiva.