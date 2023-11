Nasce a San Gimignano un'associazione intitolata a don Grassini

Nasce a San Gimignano, per volontà di venti soci fondatori, una nuova Associazione intitolata ad un grande Sangimignanese, amato e rispettato da tutti: Don Antenore Grassini, il Proposto che per quasi settant’anni ha guidato la Chiesa Sangimignanese, contribuendo, con il suo carisma ed il suo impegno, alla formazione cristiana, civica e sociale di generazioni di giovani Sangimignanesi. Don Grassini è stato anche un punto di riferimenti per i poveri ed i diseredati della nostra Comunità, a cominciare dai detenuti del nostro Carcere per i quali è stato il padre spirituale per decenni. Don Antenore Grassini è stato inoltre custode attento ed appassionato di una parte consistente del patrimonio culturale Sangimignanese, a cominciare dallo stupendo Duomo, che oggi rende questa Città famosa nel mondo e patrimonio mondiale dell’umanità.

L’Associazione “Don Antenore Grassini” nasce come sodalizio “culturale e di promozione sociale” con lo scopo, oltre che di approfondire e sviluppare la testimonianza e l'insegnamento di Don Antenore Grassini, volti al rispetto ed alla crescita della dignità della persona umana ed all'attenzione verso i suoi bisogni materiali e spirituali, di promuovere lo sviluppo e l’affermazione della cultura cristiana e riformista nei diversi campi economico, sociale, politico, culturale e della sostenibilità ambientale.

L’Associazione si propone di promuovere l’aggregazione, la partecipazione, la formazione dei cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni, il miglioramento delle condizioni di vita nel territorio, nella sua provincia e nella regione Toscana, attraverso la ricerca e la proposta di soluzioni etiche e sociali al fine di affermare la solidarietà, il bisogno di sicurezza dei giovani, degli anziani e delle classi più umili e bisognose e di valorizzare il volontariato e la cooperazione nonché l’ampliamento gli spazi di libertà e di partecipazione dei cittadini, ponendo al centro la persona con i suoi bisogni ed aspirazioni, in coerenza con gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione svilupperà idee, iniziative e progetti per aumentare le possibilità di affermazione della persona umana, attuando anche iniziative umanitarie contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne e per concorrere all’eliminazione delle condizioni di povertà, precariato, disuguaglianza, bisogno ed emarginazione a San Gimignano come in Italia e nel mondo.

L’Associazione si propone inoltre di diffondere sia la cultura del rispetto della dignità umana, in una società multi - culturale e multi-etnica, sia la cultura del contrasto a fenomeni di esclusione, emarginazione, intolleranza, razzismo e xenofobia, intervenendo per favorire il dialogo, la convivenza e l’integrazione fra le diverse etnie che vivono la nostra realtà, rispettandone cultura, identità, tradizioni e religioni;

L’Associazione svolgerà inoltre azioni di sensibilizzazione contro la guerra, la tortura, lo sfruttamento della persona e la violazione dei diritti umani, in un momento storico nel quale la cultura della pace sembra soccombere di fronte a decine e decine di conflitti in tutto il mondo.

L’Associazione si propone di creare momenti d’incontro e di interazione con le forze economiche, culturali ed istituzionali, cui offrire le proprie proposte su tematiche specifiche e d’interesse comune che aiutino il progresso sociale ed economico della comunità nelle sue varie forme e articolazioni;

Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra l’Associazione agirà anche con iniziative ed attività anche a fini benefici (conferenze, dibattiti, convegni, workshop, seminari, assemblee pubbliche, altro) per sensibilizzare la comunità e le istituzioni a partecipare ed intervenire con aiuti e sostegni anche finanziari all’uopo richiesti.

I Soci Fondatori dell’Associazione “Don Antenore Grassini” hanno costituito un Consiglio Direttivo provvisorio, composto da Marco Antonelli, Giovan Gualberto Baldini, Giacomo Bassi, Fabrizio Cherici, Gabriello Mancini, Tiziana Sordi e Lidia Tabani. Il Consiglio Direttivo ha poi eletto all’unanimità Gabriello Mancini quale Presidente temporaneo dell’Associazione.

Nelle prossime settimane sarà organizzata un’Assemblea pubblica di presentazione dell’Associazione durante la quale sarà possibile aderire all’Associazione stessa.

Fonte: Ufficio Stampa