Negli scuolabus di Fucecchio non ci sono più i controllori: la denuncia dei genitori

Si attende un incontro esplicativo con la Fucecchio Servizi per rispondere concretamente ai genitori di tanti bambini delle scuole elementari di Fucecchio che usufruiscono del servizio bus. La lamentela riguarda la mancanza dei 'sorveglianti', ossia degli assistenti alla salita e alla discesa dei ragazzi e al controllo durante il viaggio che tutto vada bene. I genitori affermano che non sono state date spiegazioni per l'assenza improvvisa del servizio e si dicono preoccupati perché, giustamente, l'autista deve guidare e controllare la strada mentre nessuno controlla bambini e bambine. Il rischio che avvengano episodi di bullismo o che ci sia bisogno di interventi aumenta.