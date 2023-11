Recidivo circola senza assicurazione e revisione, con lo scooter sequestrato: maxi multa

È stato fermato dalla Polizia Municipale perché senza assicurazione e revisione ma da ulteriori controlli è emerso che non era la prima volta che accadeva e che il ciclomotore circolava nonostante fosse sotto sequestro. Per questo per il conducente sono scattati verbali per diverse migliaia di euro.

Sono stati gli agenti del Reparto di Rifredi a scoprire il recidivo durante i controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati nei giorni scorsi. La pattuglia in via del Romito ha fermato il ciclomotore condotto da un 35enne cittadino straniero residente a Firenze. Il mezzo è risultato non in regola con l’assicurazione e la revisione statale. Ma i guai per l’uomo non finiscono qui. Da accertamenti effettuati presso la banca dati della Motorizzazione Civile è emerso infatti che il mezzo era sotto sequestro perché era già stato fermato per due volte senza revisione. E lo stesso conducente era stato multato nel corso degli ultimi due anni perché circolava con il mezzo senza assicurazione. Per lui sono quindi scattate le sanzioni per circolazione con veicolo sequestrato (1.984 euro), per reiterazione nella guida senza assicurazione (3.464 euro) cui si aggiungerà quella per la reiterazione nella circolazione con veicolo sospeso, violazione che prevede una sanzione prefettizia fino a 7.993 euro. Il ciclomotore è stato sequestrato per essere messo a disposizione del Demanio e la patente del conducente ritirata per la revoca.

Nel corso dei controlli gli agenti del Reparto di Rifredi hanno anche intercettato uno scooterista in piazza Dalmazia mentre transitava con il semaforo rosso in piazza Dalmazia. Fermato e identificato (si tratta di un italiano di 40 anni), da ulteriori verifiche è risultato che era stato multato lo scorso maggio per la medesima violazione. A suo carico è scattato un verbale da 222 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi con ritiro immediato del documento di guida e decurtazione di 6 punti patente.

Le pattuglie hanno anche fermato in via Circondaria un automobilista straniero residente in un comune della provincia per guida senza cintura. E, dato che aveva già commesso la stessa infrazione nel febbraio 2022, gli è stata ritirata la patente per la successiva sospensione ed elevata una sanzione da 58 euro con decurtazione di 5 punti sulla patente. In via Reginaldo Giuliani, infine, è stato multato un automobilista, sempre straniero, per guida con patente straniera nonostante fosse residente in Italia da oltre 20 anni. Per lui una sanzione a 158 euro e ritiro del documento di guida che sarà inviato all'autorità consolare del paese di rilascio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa