Riparte l’attività degli Ecofurgoni Alia

Prosegue il ritorno alla normalità dopo l’alluvione che oltre 2 settimane fa ha flagellato la Toscana centrale, anche rispetto all’impegno ordinario di Alia Servizi Ambientali SpA sul territorio dei 58 comuni gestiti.

Da lunedì prossimo, 27 novembre, saranno nuovamente attivi tutti gli Ecofurgoni, ad eccezione di quelli previsti nei comuni di Prato, Montale, Agliana e Campi Bisenzio.

Ai 120 mezzi attrezzati e presidiati da Alia, che stazionano sul territorio in occasione dei mercato settimanali e/o rionali, sarà, quindi, possibile per le utenze domestiche conferire gratuitamente diverse tipologie di rifiuti, come olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce di stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc.), contenitori smalti, impregnanti legno, diluenti, solventi, acidi purché chiusi e contrassegnati da etichettatura originale leggibile, contenitori vuoti di fitofarmaci e farmaci scaduti.

La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto del mezzo.

Per raggiungere il servizio più vicino ed avere il dettaglio di orari ed ubicazioni si invitano i cittadini a consultare il portale www.aliaserviziambientali.it nella sezione dedicata.

Fonte: Alia - Ufficio stampa