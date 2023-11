Scuola di Sovigliana, la Lega: "L'amministrazione spende fondi sacrificando i bambini"

"Alla scuola dell’Infanzia Arcobaleno di Spicchio nel Comune di Vinci è stato riservato un destino assurdo: ovvero chiusura del locale fino ad oggi frequentato da cinquanta bambini per trasferimento nella Scuola dell’Infanzia Barca a Vela di Sovigliana.

L’annuncio della dislocazione della scuola dell’Infanzia da Spicchio a Sovigliana ha scatenato le proteste dei genitori dei bimbi che fin dall’inizio di questo anno scolastico hanno frequentato la storica sede in via Giusti.

"Siamo davvero preoccupati per quello che ci è stato comunicato – raccontano le famiglie – in quanto i nostri figli saranno trasferiti a Sovigliana. All'inizio di novembre è stata comunicata alle famiglie la demolizione della scuola e il 15 novembre è stata invece annunciata la chiusura immediata della scuola per procedere ai lavori finanziati dal piano PNRR che porterà alla costruzione di un asilo nido".

Il Comune metterà a disposizione i trasporti da Spicchio a Sovigliana e sarà garantita la continuità didattica con le insegnanti e il personale Ata ma, secondo la Lega, restano comunque irrisolti numerosi problemi: le insegnanti dovranno dedicarsi entro la fine di questa settimana alla raccolta del materiale didattico da traslocare interrompendo il regolare svolgimento dell'attività; una parte dei bambini dei tre anni aveva appena terminando l’inserimento e dovranno riadattarsi al nuovo ambiente, mentre i più grandi stavano cominciando il percorso all’interno del loro ambiente di apprendimento.

Stiamo parlando di bambini di 3-5 anni che andrebbero tutelati più di chiunque altro. Questo provvedimento doveva prevedere una stretta collaborazione di insegnanti, genitori e istituzioni per trovare una soluzione ottimale per i piccoli alunni che non meritano trasferimenti nel corso dell’anno scolastico.

Non è davvero possibile pensare di spostare i piccoli come pedine, in nuove strutture in tempi così rapidi, sapendo fin dall’inizio dell’anno che ci sarebbe stata tale possibilità. Questa amministrazione sarà pertanto ricordata per aver speso i fondi comunitari sacrificando bambini.

Federico Bussolin, segretario provinciale Lega Firenze

Tiziana Bianconi, segretario Lega Empoli e Vinci