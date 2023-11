Stalker 28enne perseguita la ex compagna 44enne al supermercato e sotto casa: arrestato

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un 28enne di Castagneto Carducci che si è reso protagonista di vari episodi di stalking verso la ex compagna, una 44enne con la quale aveva avuto una breve relazione.

I carabinieri di Cecina sono intervenuti due volte. La prima quando a inizio mese la 44enne si era recata a fare la spesa e aveva trovato, fuori da un supermercato di Marina di Cecina, il suo ex che insisteva per parlarle. Ha cominciato a seguirla, lei ha tentato di chiamare il 112 ma non ci è riuscita perché il 28enne le ha strappato il cellulare di mano. La vittima di violenze si è rivolta in seguito ai carabinieri, i quali si sono presentati sotto casa della donna, dove l'ex l'aveva raggiunta pretendendo di entrare.

L'arresto è avvenuto dunque in flagranza di reato.

L’episodio, spiega una nota dei carabinieri, vuole sottolineare l’importanza di richiedere sempre l’intervento delle forze dell’ordine e di rivolgersi con fiducia ai carabinieri per consentire l’avvio di accertamenti che, come nel caso di Cecina, consentono di procedere all’arresto in flagranza del presunto responsabile degli atti persecutori e l’adozione di un provvedimento di divieto di avvicinamento.