Continua lo stato di agitazione della polizia municipale dell'Empolese Valdelsa: proclamato sciopero

Sciopero il 10 dicembre per la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. È stato deciso oggi nel corso dell'assemblea del personale della polizia municipale, che vedeva all'ordine del giorno l'aggiornamento sullo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali Uil Fpl e Cse Flpl lo scorso 18 settembre.

Ricordati in assemblea, che si è svolta nella sala del Consiglio del Comune di Montelupo Fiorentino, gli argomenti al centro dell'agitazione, portati sul tavolo della prefettura: tra questi le mancate assunzioni di agenti e ufficiali, la non erogazione del salario accessorio negli ultimi cinque mesi, il mancato acquisto di strumenti di difesa e della divisa e ancora la non manutenzione dei veicoli per assenza di gara per la nomina di un'officina meccanica, e l'impianto radio non funzionante.

Sottolineato inoltre che nella riunione con la prefettura dell'11 ottobre scorso era stato sospeso lo stato di agitazione, a condizione di una convocazione da parte dell'Unione dei Comuni entro massimo 10 giorni, con l'obiettivo di stilare un cronoprogramma per risolvere o affrontare i problemi citati. Ad oggi, come riferito dai sindacati, la convocazione non è avvenuta e dunque lo stato di agitazione proseguirà, con sciopero per il 10 dicembre prossimo.