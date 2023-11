Street art al da Vinci di Firenze con Mr. Fijodor

L’arte urbana entra nelle scuole, trasforma spazi, amplifica idee ed emozioni, offre spunti di dibattito e riflessione: un percorso di condivisione, contaminazione e crescita che ha trovato ampio seguito tra gli studenti, e che ha portato alla realizzazione dell’opera murale Boom Nuclear Explosion dell’artista Mr. Fijodor sulla facciata dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Firenze.

Tutto si è sviluppato grazie agli incontri tra gli studenti e l’urban artist: durante i laboratori i ragazzi sono stati coinvolti in sessioni di teoria e pratica con l’obiettivo di promuovere la crescita personale e civile attraverso l'arte, come forma di educazione permanente. I giovani hanno avuto l'opportunità di scegliere il progetto che più li ispirava, e insieme all’artista hanno prodotto il concept per l’opera murale: di particolare ispirazione è stato il film di Christopher Nolan “Oppenheimer” che racconta la vita di Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica.

Un contatto diretto tra studenti e artista che ha prodotto riflessioni, ma anche interrogativi, sulla duplice valenza della scoperta atomica, considerazioni e idee che si sono tradotte in immagini. Per questo in Boom Nuclear Explosion Mr. Fijodor ha utilizzato l'archetipo dell'esplosione, rappresentato dal caratteristico fungo atomico, per sviluppare il concetto ambivalente di potenza energetica. In questo caso, l'immagine del fungo atomico, solitamente associata a connotazioni negative, simboleggia invece l'esplosiva creatività dei giovani, che si sviluppa grazie al potere della passione, dello studio e dell'approfondimento culturale.

L’opera si presenta come una vera deflagrazione di colore dalle quale emergono oggetti comuni, ma significativi nella realtà quotidiana degli studenti, troviamo: macchine fotografiche, cineprese, matite, penne, libri, il treno - scelto per la vicinanza con la stazione ferroviaria di Firenze Rifredi che rappresenta il principale mezzo di trasporto pubblico per gli studenti dell’Istituto - e l’iconico panino della merenda, un simbolo dell’insaziabile appetito degli adolescenti. Boom Nuclear Explosion vuole celebrare la gioventù, la creatività e il processo di apprendimento, il legame tra passato e futuro riflettendo l'energia e la vitalità dei giovani.

L’intervento, curato da Street Levels Gallery, è stato realizzato nell’ambito del progetto "Firenze Anima Giovane", l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze che, lo scorso ottobre, ha offerto un’esperienza unica di apprendimento in diverse discipline, attraverso cinque 5 laboratori itineranti in piazze e parchi dei cinque quartieri fiorentini. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimenti Europei - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 - Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di Covid-19. Organizzazione LNDF.

Fonte: Ufficio Stampa