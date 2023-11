Timenet trova una nuova sede nel Terrafino dopo l'incendio alla Pas

Individuata la nuova sede di Timenet a quasi una settimana di distanza dal terribile incendio che, dall’adiacente officina Pas, ha coinvolto una parte dell’immobile che ospitava la società in via Lucchese a Empoli.

I dirigenti dell’azienda ne hanno selezionata una nella zona industriale del Terrafino, non distante dalla sede storica e legale della società, che risponderebbe alle esigenze del momento e che, una volta concluso il contratto, potrebbe essere disponibile già da lunedì prossimo, 27 novembre.

"Ho effettuato diversi sopralluoghi in questi giorni e questa soluzione potrebbe essere perfetta nel medio periodo, soprattutto perché è già in parte arredata e dotata dei servizi di connessione che ci servono – spiega Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A – Si tratta di una soluzione-ponte, per un periodo di locazione variabile tra 6 e 12 mesi in accordo con le esigenze della proprietà, in modo da consentirci sia di avere un punto di riferimento per gestire la nostra operatività al meglio, sia di valutare con calma altre opzioni. Gli spazi che abbiamo trovato sono inferiori, in termini di metratura, a quelli che ci servono ma in questo modo abbiamo tutto il tempo di continuare a vagliare le alternative che continuano ad arrivare senza farci prendere dall’emotività o dalla fretta".

Intanto sono stati nominati i due periti di parte, uno della compagnia assicuratrice e l’altro incaricato da Timenet. Entrambi, insieme a Iorio e ai vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, nella giornata di ieri hanno effettuato un sopralluogo per procedere poi alla quantificazione dei danni ai fini della richiesta di risarcimento. Nella perlustrazione i pompieri hanno anche scoperto un piccolo “miracolo” ossia che un armadietto di legno era riuscito a salvare i documenti di 15 anni di coaching Marco Ferraro, Direttore Commerciale e Marketing.

“Sono un po’ sporchi di fuliggine ma praticamente intatti, è incredibile che siano sopravvissuti all’incendio, sono davvero felice – commenta commosso Marco Ferraro - I vigili del fuoco hanno spiegato che il legno, essendo sottoposto a surriscaldamento e incendio in tempi più lunghi rispetto al metallo, ha contribuito a proteggerli mentre loro stavano domando il rogo. Non avrei potuto recuperarli in altro modo perché sono frutto dell’insegnamento del mio coach, Gaetano Autore, scomparso nel 2021 circa un mese prima del mio matrimonio in cui lo avrei voluto come testimone. Mi piace pensare che in qualche modo mi sia stato vicino in questo difficile momento”.

Lunedì prossimo sarà effettuato l’ultimo sopralluogo nella vecchia sede, questa volta insieme a esperti di un’azienda specializzata nel recupero di attrezzature e arredamento con trattamenti di pulitura, igienizzazione e eliminazione degli odori nocivi provocati da fumi e fuliggine. Infatti, mentre la parte dell’immobile adibita ad area commerciale è andata interamente distrutta, quella che ospitava gli altri uffici è stata salvata e i dirigenti di Timenet sperano adesso di recuperare alcune sedie, scrivanie e altri mobili di proprietà scampati all’incendio. Il resto sarà lasciato definitivamente nei locali.

“Nella seconda visita effettuata con i vigili del fuoco – conclude Franco Iorio - siamo riusciti a portare via qualche faldone contenente documenti amministrativi e poco altro, non abbiamo ancora avuto il tempo di ripulire gli oggetti recuperati e capire quali possano essere riutilizzati o meno. Con la consulenza del perito contiamo di procedere in tempi utili alla quantificazione dei danni. Per il momento sono contento di aver individuato una sede che ci possa ospitare nei prossimi mesi, è una bella notizia da condividere con i nostri dipendenti e le loro famiglie nella cena aziendale di Natale in programma per questa sera a Villa Dianella a Vinci”.

Il contratto per la nuova sede è già pronto e al vaglio dell’ufficio di Timenet competente in materia per essere firmato nelle prossime ore in modo da consentire l’accesso nei locali da lunedì prossimo.

Fonte: Timenet Empoli