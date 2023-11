Un giardino a Sovigliana per padre Giovanni Grimaldi, parroco tra la gente

Un giardino intitolato a padre Giovanni Grimaldi, insegnante ed educatore nonché parroco di Sovigliana dal 1985 e autore di pubblicazioni per bambini. A deciderlo è stata la giunta del Comune di Vinci: il giardino tra via Dante Alighieri e via Curtatone e Montanara si chiamerà dunque “Giardino Padre Giovanni Grimaldi”.

Padre Giovanni Grimaldi è stato autore di un libro, molto apprezzato, che racconta la nascita e l'evoluzione dell'antico borgo di Sovigliana: la pubblicazione, l'ultima in ordine cronologico, risale al marzo 2007 e ha il titolo “Sovigliana. Storia, arte e luoghi di fede”.

Uomo dal carattere forte molto spontaneo, amato dai parrocchiani e dai suoi alunni, padre Giovanni Grimaldi era nato a Bracignano (Salerno) l’1 luglio 1926 e entrò già da bambino come novizio scolopio: si è spento il 7 giugno 2021.

“Padre Giovanni Grimaldi era un parroco tra la gente – dice la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Vinci Sara Iallorenzi -. E siamo felici che un giardino collocato a Sovigliana possa portare il suo nome. Lui ha arricchito il nostro territorio, dal punto di vista culturale e sociale. Ad esempio ha contribuito alla nascita dell'associazione 'Porte Aperte', a cui ha dato un grande impulso. E la pubblicazione 'Sovigliana. Storia, arte e luoghi di fede' è una testimonianza storica: ha dato dunque un grande contributo dal punto di vista culturale. Era una persona con grande volontà, una persona schietta, con un carattere sincero. Ricorderemo la sua capacità di non fermarsi davanti agli ostacoli. Ora il suo nome è legato ad un posto dedicato alla condivisione ed aggregazione, in linea con la sua missione di vita".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa