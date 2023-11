Una coltivazione di marijuana nella villa estiva di una coppia di anziani: si indaga

Nel tardo pomeriggio di ieri, la polizia è intervenuta a Tirrenia a seguito di una segnalazione riguardante un portone semiaperto nella villa dei vicini di casa, solitamente occupata solo d'estate da due anziani coniugi residenti fuori regione. Un uomo aveva notato due box neri con piante di natura sconosciuta all'interno. Gli agenti intervenuti hanno scoperto che all'interno dell'abitazione, rimasta aperta, c'erano 2 box neri utilizzati per la coltivazione indoor contenenti 8 piante di marijuana fiorite, vasi, attrezzature per la coltivazione e accessori vari. La Polizia Scientifica è intervenuta per i rilievi, mentre la Sezione Narcotici della Squadra Mobile ha avviato indagini. Il materiale è stato sequestrato, e al momento il caso è a carico di persone non identificate.