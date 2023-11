Violenza sulle donne, una graphic novel per dire basta: "Con l'arte si superano i confini"

Barbara Sarri ha scritto una storia che poi è diventata un fumetto di una detective che lotta contro la violenza di genere. Barbara lavora nelle carceri e attraverso il flamenco riesce ad avvicinarsi a donne che hanno subito violenza.

Il Graphic Novel “Il ventaglio sulla pelle” - “El abanico sobre la piel” Argonautas Editorial (illustrazioni Giulia Montevecchi, sceneggiatura Simone Colaiacomo e Barbara Sarri), ispirato proprio al romanzo di Barbara Sarri edito HarperCollins Italia nel 2017, sarà presentato domani, 25 novembre, a Siviglia in un evento di due giornate dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne al Museo del Baile Flamenco di Siviglia.

“Questo romanzo a fumetti ispirato dalla storia di Barbara che collabora con noi – dichiara la presidente della commissione per le pari opportunità della Toscana Francesca Basanieri - è un modo nuovo, attraverso diverse forme di arte, di approcciarsi al tema della violenza contro le donne. Attraverso il flamenco ha avuto contatti con il museo di Siviglia e con il console che l'ha voluta come testimonial per il 25 novembre in Spagna”.

“È bello e importante – dichiara ancora Basanieri - vedere che attraverso l'arte si superano anche i confini nazionali portando lo stesso messaggio di riscatto e speranza”.

La due giorni ha il patrocinio della Regione ed è organizzata in collaborazione con la commissione regionale, il Museo del Baile Flamenco, il Consolato Onorario d’Italia in Siviglia per l’Andalusia Occidentale e l’Estremadura, la Casa Della Donna di Pisa, l’Associazione Culturale “Bambino” sarai tu! e la casa editrice Argonautas.

Sabato 25 novembre verranno presentati il primo e il secondo volume del fumetto, già in lingua spagnola, pubblicati da Argonautas Editorial. Aprirà il saluto di Kurt Grötsch il direttore del Museo Del Baile Flamenco di Siviglia.

Domenica 26 Novembre una tavola rotonda darà modo di ampliare il discorso sulla violenza di genere, con il saluto della presidente Basanieri.

Le due giornate saranno arricchite da performance e workshop di Alya Al-Kanani, Marco Vargas e Lola Yang. Dall’Italia, importante la presenza di Giovanna Zitiello, coordinatrice del Centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa.

L’immagine della locandina, che è la copertina del secondo volume, ha come foto-reference uno scatto del Museo del Baile Flamenco di Stefania Scamardi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa