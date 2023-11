Vittime di femminicidio, lutto regionale anche a Empoli

Dopo la morte di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, e alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Regione Toscana ha proclamato il lutto regionale per la giornata del 24 novembre 2023 per ricordare la tragedia di tutte le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo, invitando i sindaci dei Comuni toscani e i presidenti delle Province toscane e della Città metropolitana di Firenze a manifestare il proprio cordoglio nelle forme più opportune.