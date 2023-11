"Allattamento tra aspettative e realtà", incontro e nuovo sportello a Montespertoli

Il prossimo 2 dicembre, presso il Nido L’Aquilone di Montespertoli, si terrà un incontro informativo dal titolo "Allattamento tra Aspettative e Realtà". L'evento, organizzato con cura e attenzione per le esigenze delle neo-mamme, vedrà la partecipazione di due esperte del settore: la psicologa Alessandra Bortolotti e l'ostetrica Luana Fontanelli.

"L'evento che abbiamo organizzato farà da apripista per introdurre un nuovo servizio gratuito al CIAF: uno nuovo sportello di consulenza all’allattamento. Come Assessore con delega alle politiche familiari ho sempre creduto che il benessere delle famiglie sia fondamentale per la prosperità della nostra società. A distanza di quattro anni dall'apertura del CIAF a Montespertoli, la creazione di questo sportello è il risultato di un approccio proattivo nel rispondere alle esigenze delle famiglie, offrendo loro un luogo dedicato dove poter ricevere supporto e orientamento. Durante l'incontro al nido, le esperte affronteranno tematiche legate all'allattamento, focalizzandosi sulle aspettative che spesso le neo-mamme si pongono e sulla realtà di questa esperienza unica. Saranno affrontati argomenti come la gestione dello stress, la creazione di un legame profondo con il neonato attraverso l'allattamento (naturale e artificiale) e le sfide che possono emergere durante questo periodo delicato. Successivamente, le mamme, potranno chiedere assistenza singolarmente tramite lo sportello" spiega Daniela Di Lorenzo, Assessore con delega alle politiche della famiglia nel Comune di Montespertoli.

L'incontro del 2 dicembre, aperto a tutte le mamme e le loro piccole creature, avrà luogo presso il Nido Aquilone di Montespertoli, un ambiente accogliente e familiare dove sarà possibile ascoltare i consigli preziosi delle professioniste e condividere esperienze con altre mamme. Si terrà dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

In seguito all'incontro, al Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) di Montespertoli gestito dalla Cooperativa Sociale Coop21, aprirà uno sportello di consulenza all’allattamento gratuito presso i propri locali, situati in via Sonnino 13. Questo servizio sarà un'opportunità preziosa per tutte le mamme che desiderano ricevere supporto e consigli personalizzati. Lo sportello aprirà il giovedì mattina e si attiverà a richiesta chiamando il numero del CIAF: 0571600258

L'evento del 2 dicembre servirà anche per presentare alle famiglie i servizi che si possono trovare al CIAF tramite i professionisti e rappresenta un'occasione unica per accedere a informazioni, condividere esperienze e costruire una rete di supporto tra mamme, promuovendo così la salute e il benessere del bambino e della neo-mamma.

Per ulteriori informazioni contattare il CIAF al numero: 0571600258 oppure scrivere una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli