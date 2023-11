Ambrogiana meta dei croceristi, lo spunto di Schmidt

Montelupo opportunità per i turisti in crociera. Lo annuncia il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt: "Villa Ambrogiana è a 25 minuti da porto di Livorno, a 35 da La Spezia: per i crocieristi sarà molto più facile entrare e vedere il mondo dei Medici: non devono fare la Fi-Pi-Li, che è ancora una tragedia" e possono "godersi nelle colline lì vicine l'enogastronomia e il paesaggio". La villa del'Ambrogiana, ex Opg, rientra nel progetto degli 'Uffizi diffusi' assieme alla villa medica di Careggi.