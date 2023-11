Amministrative 2024, le interviste a Vanni e Iallorenzi e le osservazioni di Scipioni (FdI)- 18-24 novembre

La settimana appena trascorsa ha visto avviarsi la campagna elettorale di Daniele Vanni. Prima a Sovigliana con la nascita del comitato elettorale, poi a Spicchio con l'ascolto delle persone attorno a dei tavoli programmatici e la cena a sostegno della sua candidatura.

Sara Iallorenzi ha dedicato la propria settimana agli impegni istituzionali.

gonews.it li ha intervistati entrambi, ponendo loro le stesse domande, e abbiamo fatto una chiacchierata anche con Alessandro Scipioni, consigliere comunale attualmente all'opposizione.

18 novembre

L'incendio alla PAS di mattina sposta di fatto l'appuntamento fissato da Vanni al giorno successivo. La presentazione del comitato elettorale sarebbe dovuta tenersi alle 15.30, e invece a quell'ora chi è passato da Sovigliana ha sentito un odore acre di plastica bruciata.

Impegno istituzionale di Iallorenzi, invece, che nel pomeriggio ha assistito alla presentazione de "Gli Statuti di Vinci del 1418" di Paolo Santini, in Biblioteca Leonrdiana.

19 novembre

Daniele Vanni ha dato ufficialmente il via alla corsa alle primarie. Davanti alla sede del Pd a Sovigliana ha aperto il proprio comitato elettorale e ha svelato il logo che lo accompagnerà in questa corsa. Sui suoi profili social non si fermano gli attestati di stima, così come è facile trovare foto della mattinata.

23 novembre

Il secondo passo di Daniele Vanni in questa gara elettorale preliminare viene mosso a Spicchio. Al circolo "Ristori" Vanni comincia a vedere e sentire persone.