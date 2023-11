Arresto per spaccio, denuncia per resistenza: doppio intervento per la polizia di Pisa

Arresto, denuncia e un'auto rubata riconsegnata al proprietario. Questo il bilancio della giornata di ieri, venerdì 24 novembre, della polizia di Pisa. Nella tarda mattinata una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato uno scambio tra due persone, fermate in via Mascagni. L'acquirente è stato trovato con 3 grammi di hashish, sequestrati, ed è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. La seconda persona, un 18enne tunisino irregolare sul territorio nazionale, con sé aveva 10 euro appena ricevuti, altri 80 euro nel giubbotto e un coltellino con tracce di hashish sulla lama. Il tutto è stato sequestrato mentre il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio di stupefacenti. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta del difensore, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, con aggiornamento del processo al prossimo 15 dicembre.

Nel pomeriggio una pattuglia è invece intervenuta a Tirrenia, in via delle Abetelle, dalla quale proveniva una segnalazione di un'auto sospetta. Sul posto i poliziotti hanno verificato che il mezzo risultava rubato, come da denuncia di furto sporta lo scorso lunedì. Avvisato il proprietario del ritrovamento, che ha potuto ritirare la sua auto.

In serata infine gli agenti della Questura di Pisa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello, in quanto era stato segnalato un soggetto in escandescenze, a protezione del personale medico che tentava di riportare alla calma l'uomo. L'ira di quest'ultimo si è poi riversata contro i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo. Una volta calmato il soggetto, un cittadino nigeriano di 30 anni residente a Firenze, è stato accompagnato in Questura e denunciato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e per il danneggiamento di due poltrone e una barella in ospedale.