"Certaldo illumina il Natale": libri, divertimento e solidarietà in programma

È stato presentato ieri, venerdì 24 novembre, in municipio il programma di "Certaldo illumina il Natale" con i numerosi eventi che animeranno la città di Boccaccio nel periodo delle feste. Anche quest'anno infatti, dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, ci saranno tante iniziative all’insegna del divertimento e della solidarietà, pronte a coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età.

Si comincia con l'accensione delle luminarie e la Festa del Volontariato domenica 2 dicembre, un'importante occasione per sostenere le associazioni del territorio con stand, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività portate avanti da ogni realtà nell’arco di tutto l’anno.

"Quest'anno - ha spiegato l'assessore al Commercio Jacopo Masini - la facciata della Chiesa di San Tommaso Apostolo in Piazza Boccaccio sarà lo sfondo di un affresco luminoso con un disegno realizzato appositamente dall'artista certaldese Sabrina Taddei. Le luminarie saranno collocate sugli alberi della piazza, a causa della presenza dei lavori in Via 2 Giugno. L'illuminazione degli alberi è realizzata grazie al contributo dell'azienda Victoria Energy Visions Light di Avellino. Il progetto, a cura di Francesca Parri di Exponent, prevede luminarie e proiettori a basso consumo energetico".

Masini ha inoltre ricordato come Natale sia anche l'occasione perfetta per fare acquisti nei negozi del centro urbano. Nel programma degli eventi non manca la tradizionale Fiera del Boccaccio, con banchi del mercato e oggettistica di vario genere. Infine ha ringraziato tutte le associazioni presenti alla Festa del Volontariato e i negozianti del Centro Commerciale Naturale per il loro contributo, fornito anche durante i lavori di ristrutturazione in corso in Via 2 Giugno e Piazza Boccaccio.

Benedetta Bagni, assessora all'Istruzione e ai Processi di partecipazione e Associazionismo e, ha sottolineato l’importanza dell’impegno e del lavoro di squadra nel creare un cartellone pensato per tutti: "Le prove tangibili di questo sforzo collettivo emergono nelle decorazioni dell'albero di Natale in Piazza Boccaccio e in Certaldo Alto. Queste decorazioni, realizzate con il contributo appassionato e creativo dei bambini delle scuole e dei ragazzi del centro Il Papiro, incarnano perfettamente lo spirito di solidarietà e collaborazione peculiare delle festività natalizie e del nostro contesto territoriale. Non solo, quest'anno ci sarà anche una bella novità: il presepe vivente itinerante a cura dell'Istituto Maria SS. Bambina e della Propositura di San Tommaso, che veniva realizzato nel cortile ma che stavolta uscirà dalla scuola per animare le vie del centro storico, aprendosi così a tutta la cittadinanza".

Clara Conforti, assessora alla Cultura, ha evidenziato le numerose iniziative culturali, tra cui l'inaugurazione dei presepi nel borgo alto l’8 dicembre, i laboratori a cura di Pro Loco, il concerto dell'orchestra Polis il 22 dicembre e la Befana in Piazza il 6 gennaio. "Tra le novità di questa edizione c'è la Cittadella dei libri – ha aggiunto - a cura della casa editrice Federighi ,che sarà inaugurata giovedì 7 dicembre alle 9:30. Per due fine settimana, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 dicembre, MAPS Macelli Public Space sarà animato con mostra mercato del libro, salotti letterari, eventi per famiglie, laboratori e molto altro, in collaborazione con l'associazione Polis".

"Certaldo illumina il Natale 2023" è realizzato in collaborazione con: Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione genitori e amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori ragazzi disabili, Associazione Polis, Auser verde, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia di Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Pro Loco Certaldo, Rione il Vicario, Propositura di San Tommaso, Federighi Editori.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa