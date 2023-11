Comuni termali, il sindaco Paolo Campinoti eletto vice presidente dell'Ancot

Si rinnovano gli organi dell'Ancot, l'associazione nazionale comuni termali.

Dopo il saluto del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo si sono svolti i punti all'ordine del giorno.

La presidentessa uscente Franca Roso è stata riconfermata per acclamazione grazie al lavoro svolto durante questi anni.

Insieme a lei è stato eletto il consiglio direttivo composto dai sindaci dei seguenti comuni:

Comune di Montegrotto Terme

Comune Gambassi Terme

Comune Santa Maria Coghínas

Comune di Latronico

Comune di Montevago

Comune Di Casamicciola Terme

Fra questi poi la presidente ha nominato 4 vicepresidenti

Riccardo Mortandello (Montegrotto Terme) per il nord

Fausto Alberto De Maria (Latronico) per il sud

Pietro Carbini (Santa Maria Coghinas) per le Isole

e Paolo Campinoti (Gambassi Terme) per il centro Italia.

"Ringrazio Franca per la fiducia accordatami e per il riconoscimento importante verso un territorio che rivendica la sua importanza storico culturale legata alla vocazione termale", ha commentato il primo cittadino della località valdelsana.