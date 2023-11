Consiglio comunale straordinario a Empoli, all'ordine del giorno anche le variazioni al bilancio di previsione

Martedì 28 novembre 2023, alle 18.30 con eventuale prosecuzione alle ore 21, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli in sessione straordinaria, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa 41. La seduta potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa a ufficio Cimiteri

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa all'incendio occorso in via Lucchese, sabato 18 novembre 2023

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa a incarico professionale a nutrizionista

5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa a 'Patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Empoli e la contea di Suichang'

6. Ratifica Delibera di Giunta n. 184 del 27/10/2023 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2023 - 2025. Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza

7. Variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025

8. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 6 del 10/05/2023. Approvazione

9. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 7 del 30/05/2023. Approvazione

10. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 8 dell'8/06/2023. Approvazione

11. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 9 del 29/06/2023. Approvazione

12. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 10 del 17/07/2023. Approvazione

13. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 11 del 28/07/2023. Approvazione

14. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 12 del 5/09/2023. Approvazione

15. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 13 dell'11/09/2023. Approvazione

16. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 14 del 28/09/2023. Approvazione

17. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a attivazione del Comune di Empoli nei confronti della Regione Toscana affinché venga realizzato anche nella nostra regione un centro di permanenza per i rimpatri

18. Mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Empoli relativa a condanna degli atti terroristici di Hamas e sostegno a Israele e al popolo israeliano

19. ODG presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativo a istituzione Giorno del ricordo delle vittime in Africa, in Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, nei 70 anni di occupazione coloniale italiana

20. ODG presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli su conversione ecologica e comunità energetiche rinnovabili

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa