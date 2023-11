Donne ma-donne, in scena su Facebook 'le figlie di Lilith'

Domenica 26 novembre, alle 21.30, sulla pagina Facebook di "Artiste Toscane" e sul gruppo Facebook “La Toscana del Cuore", verrà trasmesso lo spettacolo ”DONNE MA-DONNE. Le figlie di Lilith" di Sara Bini, Giovanna M. Carli e Francesca Di Natali, in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Giardino degli Elicrisi.

Lo spettacolo è un’ iniziativa del calendario OFF del festival L’Eredità delle Donne, progetto di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Gucci.

Si tratta di un reading poetico-musicale messo in scena delle tre poliedriche artiste, che alternerà momenti di narrazione della storia di Lilith e Adamo, con interventi musicali e letture drammatizzate.

Le musiche saranno originali, alcune composte da Sara Bini e suonate dal musicista Luciano Bini, altre create dal giovanissimo e talentuoso producer Giovanni Tancredi Tafani appositamente per l’evento.

Lo spettacolo si configura come uno studio del reading poetico, musicale e di danza che in primavera sarà proposto dal vivo presso il Centro Professionale di Danza AID&A - Sguardidanza - Via della Gora,15/1 a Montespertoli, Firenze, dell’insegnante, coreografa e direttrice Artistica Antonella Bardi e della figlia Giulia Morandi selezionata, unica in Toscana insieme ad altre due danzatrici italiane, tra le sole ventiquattro danzatrici ammesse al Dance Intensive Program diretto da Anton Lachky, fondatore di Anton Lachky-Puzzle Work e coreografo di fama internazionale.

Lo spettacolo è liberamente tratto dal libro "I figli di Lilith. Un tributo a Isolde Kurz e al Divino in ogni Donna" di Sara Bini, si pone come un omaggio al femminile, in quanto stimolo creativo ed evolutivo per l’umanità. Il mito di Lilith sarà totalmente rivisto secondo l’ottica della scrittrice Isolde Kurz, in una riscrittura artistica dove Lilith e Eva rappresentano due aspetti della donna che danno origine a due umanità diverse, l'una volta all'evoluzione - sia interiore che materiale - l'altra volta ai bassi istinti e alla guerra.

Verranno letti e interpretati dalla storica dell'arte Giovanna M. Carli, qui in veste di attrice, alcuni brani liberamente ispirati dalla poesia di Rainer Maria Rilke, David Maria Turoldo, Alda Merini ed Erri De Luca. L'evento è gratuito.