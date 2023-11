Elezioni Montopoli, partono gli incontri di Linda Vanni nelle frazioni

Primo giro nelle frazioni per Linda Vanni, candidata a sindaca del centrosinistra del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

Un percorso condiviso e aperto, in cui le cittadine e i cittadini saranno parte attiva e potranno dare il proprio contributo e punto di vista per progettare il futuro di Montopoli.

Si inizia lunedì 27 novembre dal Circolo Endas di Casteldelbosco, mentre mercoledì 29 novembre sarà la volta del Circolo Arci di Marti.

Il giro delle frazioni proseguirà lunedì 4 dicembre presso la sede del PD a Capanne, mercoledì 6 al Circolo Arci di Montopoli e, infine, lunedì 11 si chiuderà il primo ciclo di appuntamenti a San Romano, presso il Circolo Arci Torre Giulia.

Gli incontri inizieranno alle ore 21:00 e saranno presenti dei facilitatori per ogni tavolo tematico. Le cittadine e i cittadini potranno scegliere a quale tavolo partecipare e fare le proprie proposte, che saranno poi condivise e selezionate per entrare a far parte del programma elettorale 2024 - 2029.

Seguiranno gli appuntamenti con il tessuto associativo, economico e le realtà del territorio. Non mancheranno ulteriori incontri oltre i confini montopolesi, con il Comprensorio e la Valdera che saranno parte integrante del programma.

Per qualsiasi informazione, domanda o proposta, è possibile scrivere alla email lindavannisindaca@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa