Ferisce portiere di notte in hotel e picchia i carabinieri: arrestata a Livorno

Una 31enne livornese è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d'armi e minaccia dopo aver ferito il portiere di notte di un hotel in via Grande a Livorno.

I carabinieri del Norm sono intervenuti su richiesta del portiere, e hanno trovato la donna che vagava nei corridoi dell'hotel con il coltello in mano. All'arrivo dei militari la donna ha preso a calci e pugni i militari, che hanno richiesto l'intervento del 118 perché lei sembrava fuori controllo.

Dopo la convalida dell'arresto, sono stati disposti per la trentenne i domiciliari.