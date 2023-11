Gatti abbandonati in sacchi neri a Empoli, i volontari: "Senza parole, solo sgomento"

Sembrava spazzatura abbandonata. Ma in mezzo al mucchio di sacchi neri, c'erano anche dei gatti. A renderlo noto tramite social è l'associazione Aristogatti, che gestisce il gattile di Empoli e si prende cura dei mici sul territorio.

Il triste episodio è avvenuto nella sera del 23 novembre quando è partita la segnalazione da un passante, che ha sentito un flebile miagolio provenire dai sacchi neri trovati in via Leonardo Da Vinci, a Sovigliana (Vinci). Come raccontato da Aristogatti, sono stati lasciati a distanza da esercizi commerciali e attività intorno alla zona, lontani da telecamere e dal rischio di essere notati.

Sul posto è intervenuta una volontaria, che ha recuperato tre trasportini. Dentro c'erano tre gatti, a prima vista in salute. Ma come sottolineato ancora dall'associazione, i trasportini erano chiusi con lo scotch e un sacco nero e su ognuno di essi c'era il nome dei gatti. Nei sacchi intorno invece erano contenuti cucce, cuscini, croccantini e scatolette. "Non abbiamo più parole... solo sgomento", commentano da Aristogatti, postando sulla propria pagina le fotografie e annunciando visite di controllo per i mici e la loro cura.

I tre gatti ritrovati

Tanti i commenti di condanna alla notizia, che ha suscitato clamore sotto al post dell'associazione, che adesso si occuperà "di questa ennesima emergenza". Nella giornata di oggi, sempre tramite social, è stato pubblicato un aggiornamento sui tre gatti. "Sono molto spaventati" spiegano infine da Aristogatti, lanciando l'appello a farsi avanti se qualcuno li dovesse riconoscere.