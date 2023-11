Una 84enne questa mattina alle 12 è stata investita da un furgone su via Alighieri a Campiglia Marittima e in seguito ha perso la vita per le gravi ferite.

La donna è apparsa subito grave ed e stata portata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.

La polizia municipale sta indagando sulle cause dell'incidente.