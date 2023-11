Brutto incidente, ma senza conseguenze, per un operaio che stava montando le illuminazioni natalizie a Montelupo. In via Rovai il palo dell'illuminazione pubblica su cui aveva appoggiato la scala ha ceduto, facendolo cadere a terra. Il palo poi ha colpito due auto parcheggiate, ma senza causare feriti. Sul posto anche il sindaco Paolo Masetti, che ha raccontato la scena sui social.