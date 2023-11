L'empolese che aiuta i single pratesi a conoscersi (e a innamorarsi)

Le app di dating ed i siti di incontri on-line? Oggi non sono più luoghi di tresche e incontri a scopo sessuale, anzi, forse sono le "piazze virtuali" nelle quali le persone sono più vere e sincere. Certo più di Facebook o Instagram, dove oggi si sfogano ego ipertrofici o velleità artistiche iperedonistiche.

È per accendere un faro sul boom del fenomeno sociale dei siti di incontri, oggi sempre più normale, e per dare spazio a quel desiderio di socialità che tutti abbiamo, che Lanarchico al Macrolotto Zero di Prato organizza sabato 25 novembre dalle ore 20:30 Lana Tinder, una serata di socializzazione che fa diventare reale il virtuale.

La serata è organizzata e orchestrata come sempre da Marco Biscardi (in tandem con l’associazione culturale Lanarchico) ed è nata da una libera e "anarchica" conversazione con il comunicatore e osservatore sociale Filippo Belli, empolese 'doc' ma da tempo al lavoro a Prato.

Sarà una serata finalizzata non all'incontro sentimentale (il cosiddetto speed date), ma alla conoscenza reciproca senza preconcetti, all'espressione personale e collettiva che sta alla base della socializzazione ed è la premessa per l'inizio di ogni buona relazione.

La serata ad ingresso libero è aperta a persone di ogni età, ai singoli come alle coppie che possono anzi cogliere l'occasione per conoscere altre persone che solitamente non frequenterebbero.

Alle 20:30 ci sarà un’anteprima della serata con una mini lecture tenuta dalla straordinaria Tamara Essenza, vera e propria #tinder guru.

Alle ore 21:00 apertura vera e propria della serata con giochi, musica e divertimento per interagire e ritrovarsi in un ambiente reale ed informale.

Tutti e tutte invitate quindi, sia single che coppie, perché lo scopo della serata non è tanto quello di trovare un partner quanto piuttosto quello di sparigliare le solite comitive e aprirsi a nuove conoscenze.

E gli organizzatori garantiscono che al termine non mancherà chi vorrà scambiare il proprio numero di telefono: che sia per un'uscita di coppia o per una grigliata di gruppo sarà comunque un successo.