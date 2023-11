Lupi fuori fase a Cantù, ora la sfida di Reggio è prioritaria

Dimenticare Cantù. Con questo imperativo la truppa di coach Bulleri ha svolto un’intensa settimana di allenamenti, al fine di integrare ancora meglio la novità Allik e lavorare sul pieno recupero degli indisponibili, Colli e Gatto, sempre meno “out” e sempre più “in”, se non direttamente in sestetto, perlomeno in un’ottica di rotazioni. Sguardo dritto in avanti per una squadra che ad Ortona e con Cuneo ha dimostrato di poter affrontare con un certo piglio la categoria e di avere le carte in regola per risalire la classifica.

Lo scivolone con Cantù ha raffreddato gli entusiasmi ma è onesto rilevare che si è trattato di una giornata particolare, caratterizzata da una prestazione concreta ed efficiente da parte degli avversari e da una Kemas Lamipel con quasi nessun elemento al 100% della condizione. Anche per questo i commenti e le analisi sulla gara con i brianzoli si sono limitate all’essenziale, dopo di che “walk on” e via con i successivi impegni, in primis la dura trasferta di Reggio Emilia contro la Conad Volley Tricolore.

La partita è in programma domenica 26 novembre, al Pala Bigi, con fischio d’inizio alle ore 18.00

Volley Tricolore è una formazione che in questo avvio di stagione si è di fatto abbonata al tie-break (addirittura 6 su 7 gare disputate, di cui 1 vinto e 5 persi). In classifica occupa la 10° posizione, con 10 punti, + 5 sulla Kemas Lamipel. In panchina è stato confermato Fabio Fanuli, già secondo di Vincenzo Mastrangelo nella fortunata stagione 2021-22 e promosso “titolare” dalla seconda metà dell’annata scorsa, al posto dell’esonerato Cantagalli.

La diagonale della Conad 2023-24 è formata dal play Sperotto e dalla novità tedesca Marks, ex Ortona e Fano, classe 1997, uno dei bomber più pesanti e prolifici dell’intera categoria. In banda giostrano il “nostro” Maiocchi (già a Reggio nella stagione 2020-21), l’altro posto 4 Romolo, al secondo anno in maglia Conad, ed è in rampa di lancio Antonino Suraci, che ha giocato da titolare ad Aversa.

Al centro della rete, Bonola, reduce dall’esperienza di Lagonegro, e il confermato Volpe, classe 2003, unico vero “giovane” del 6+1 emiliano. Il libero è Pochini, che negli ultimi due anni ha frequentato i campi della Superlega (con le maglie di Taranto e Siena).

Ex di turno: Matteo Maiocchi, nella passata stagione in maglia Kemas Lamipel, e Filippo Pochini, biancorosso nella stagione 2015-16 (B1).

Alla vigilia del match si è tenuta, in casa Kemas Lamipel, la rituale conferenza stampa, che in questa occasione è stata organizzata da Codyeco, sponsor e storico marchio della pallavolo santacrocese. Sono intervenuti lo schiacciatore Karli Allik e l’opposto Klistan Lawrence. Questi alcuni estratti delle dichiarazioni:

Allik: “Gli avversari di domenica scorsa sono stati più concentrati e organizzati nel gioco, e sono riusciti, al contrario, a leggere troppo facilmente il nostro. Dovremo riuscire a fare meglio le cose che non sono andate bene, facendoci trovare pronti per la prossima gara in trasferta”.

Lawrence: “Adesso da un punto di vista fisico mi sento decisamente meglio. La scorsa settimana ho avuto un problema al ginocchio e ancora prima alla spalla. Ma ora sono in miglioramento e penso che per la gara riuscirò ad essere al 95% della condizione”.

Arbitri dell’incontro: De Simeis Giuseppe, Nava Stefano.

Conad Reggio Emilia: 1 Caciagli Lorenzo, 3 Mariano Romolo, 5 Sesto Nicola, 6 Sperotto Lorenzo, 7 Catellani Mattia, 8 Maiocchi Matteo, 9 Gasparini Andrea, 10 Bonola Paolo, 11 Torchia Ernesto, 13 Pochini Filippo, 14 Volpe Nicolò, 15 Marks Christoph, 16 Guerrini Francesco, 17 Suraci Antonino.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce