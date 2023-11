Studenti in strada contro la violenza sulle donne, previste oltre mille presenze a Empoli

Sono previste almeno mille adesioni per la manifestazione studentesca contro la violenza sulle donne e per l'introduzione dell'educazione socio-relazionale a Empoli nella giornata di mercoledì 29 novembre. Il corteo avrà come luogo di ritrovo l'Itc Fermi-Da Vinci di via Bonistallo.

Il corteo poi partirà verso le 9 per andare lungo viale Buonzzi, via Arnolfo di Cambio, via Verdi, via Fabiani, viale Palestro, via Curtatone e Montanara, piazza della Vittoria, via del GIglio, via GUelfa e terminare attorno alle 10 in piazza Farinata degli Uberti (piazza dei Leoni).

Fino a mezzogiorno poi ci saranno gli interventi degli studenti e delle studentesse oltre che delle associazioni per la difesa delle donne e delle autorità locali.

Giulia Morelli e Aurora De Gregorio, classe 5 E RIM, sono tra le organizzatrici dell'evento. "Sarà una giornata di manifestazione libera e aperta, abbiamo l'appoggio anche degli altri studenti del Pontormo e dell'Iti Ferraris. Chi parteciperà dovrà giustificare l'assenza a scuola ma abbiamo parlato con il dirigente scolastico ed è d'accordo con questa iniziativa, abbiamo lavorato sugli striscioni in alcune ore di scuola".

Come le tante manifestazioni di queste ultime ore, quella di mercoledì sarà 'rumorosa' proprio per dare voce a chi purtroppo non l'ha più, come Giulia Cecchettin e le tante vittime di femminicidio.