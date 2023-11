Passo falso per il Basket Castelfiorentino con Porcari. Parte la raccolta fondi per Lilith

“D’amore non si muore”. Con questa frase impressa sul petto Basket Castelfiorentino e Basket Femminile Porcari sono scese in campo alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un gesto simbolico che accompagna la raccolta fondi in favore del Centro Aiuto Donna Lilith, iniziata questa sera per proseguire domani e domenica in occasione di tutte le gare casalinghe senior, giovanili e minibasket gialloblu. Sul campo le ragazze di Gianni Lazzeretti hanno ceduto il passo alle ospiti, che alla fine hanno chiuso i giochi sul 48-57. Rinviato, dunque, l’appuntamento con il secondo squillo stagionale.

Avvio di gara scoppiettante, con le squadre che si studiano e viaggiano a braccetto andando di pari passo fino alla prima sirena, quando il tabellone segna 14-16. A girare la sfida, nella seconda frazione, è Porcari, che cambia passo e approfitta delle difficoltà castellane in fase offensiva piazzando in break di 8-17 che vale la doppia cifra di vantaggio e manda le squadre negli spogliatoi sul 22-33. Coach Lazzeretti scuote le gialloblu all’intervallo e la reazione è immediata: guidata da Caparrini in fase offensiva, la truppa castellana sposta l’inerzia e accorcia le distanze toccando il -4 alla terza sirena (40-44). A decidere le sorti del match è dunque la volata finale, con Porcari che riprende in mano il controllo e allunga di nuovo, stavolta definitivamente. Prossimo appuntamento sabato 2 dicembre alle 18 sul parquet del Gea Basketball BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. PORCARI 48-57 Tabellino: Bellantoni 3, Baldinotti 3, Iovenitti ne, Caparrini 17, Ancillotti 6, Banchelli 7, De Felice 3, Bandinelli 7, Sanesi, Costa, Lucchesi 2. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa. Parziali: 14-16, 22-33 (8-17), 40-44 (18-11), 48-57 (8-13) Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino