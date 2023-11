Risarcimenti alluvione Toscana, Empoli in Azione: "Più assistenza per anziani e stranieri"

Come partito politico Empoli in Azione apprendiamo con piacere che da ieri sul portale della

Regione Toscana è attivo il servizio per la procedura ricognizione dei danni per i privati,

strumento utile da utilizzare per le persone che hanno subito danni dagli eventi meteo che hanno

colpito recentemente diverse province toscane.

Considerando che questa procedura deve essere compilata on line e che buona parte della

popolazione, soprattutto quella anziana meno abile con le capacità informatiche, potrebbe avere

dei problemi nell’inserimento dei dati chiediamo alla regione:

• Di informare non solo tramite APP o Social dell’apertura di questo portale, ma bensì anche

tramite stampa, televisioni locali, radio locali, cartelli.

• Nelle zone maggiormente interessate dal cataclisma, tramite accordi con le associazioni di

volontariato di creare dei desk dove le persone più anziane o quelle che hanno perso nell’alluvione

computer o device possano trovare assistenza per la compilazione di questo portale.

• Di offrire assistenza domiciliare per la compilazione del portale per tutte quelle persone anziane

che abbiano difficoltà motorie o per le persone con patologie che non permettono loro di uscire

di casa;

• In quei comuni o territori dove è forte la presenza di comunità straniere di offrire informazioni

anche nelle lingue più diffuse sul territorio e di fornire loro ai desk personale qualificato che possa

offrire assistenza anche ai cittadini stranieri e/o badanti.

Fonte: Empoli in Azione