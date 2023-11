Rotary Club Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio, rinnovate le cariche

Il Rotary Club Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio ha tenuto Giovedì 23 novembre l’annuale assemblea dei soci presso il ristorante Il Cavaliere sito in Località Le Vedute. L’incontro era finalizzato al rinnovo delle cariche per l’annata rotariana 2024-2025, oltre alla nomina del Presidente per l’annata Rotariana 2025-2026. Molti i soci presenti, che hanno voluto onorare, con la personale presenza, uno dei momenti più significativi della vita rotariana.

Il Presidente Claudio Bartali, prima di lasciare la parola al Presidente della Commissione elettorale, ha ripercorso le iniziative realizzate in questi primi mesi di mandato che hanno visto la partecipazione di molti soci ai vari progetti e le collaborazioni avviate con le associazioni e le istituzioni del territorio. La commissione Elettorale, presieduta dal Presidente Incoming Stefano Giannotti, dopo aver concluso le procedure di voto, ha avviato le operazioni di scrutinio: il Dott. Antonio Martini è risultato il nuovo Presidente per l’annata 2025-2026 del Rotary Club Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio, votato all’unanimità.

L’assemblea dei soci, ha eletto, unitamente al futuro Presidente, il consiglio direttivo che affiancherà Stefano Giannotti durante l’annata 2024-2025. I membri del Consiglio Direttivo eletto per l’a.r. 24/25 e guidato da Stefano Giannotti sono Fausto Bianchi che ricoprirà la carica di vice presidente, Massimo Ciarini quella di segretario, Antonio Martini nel ruolo di tesoriere, Stefano Lazzeri nelle funzioni di prefetto, Roberto Lupi, Angelo Scaduto, Corso Biagioni e Sandra Pandolfi nelle funzioni di consiglieri ed infine Claudio Bartali in qualità di past President. Ai neo eletti l’augurio di poter svolgere molte e proficue attività in linea con l’indirizzo programmatico tracciato in questi anni dal club.

Dopo i complimenti e l’abbraccio caloroso del presidente ai neo eletti, il Dott. Martini ha preso la parola, accolto dall’applauso dei presenti, per dichiarare la sua emozione e il suo orgoglio nell’accettare la carica e ribadire il suo impegno a mettersi a disposizione del club e dei soci. Successivamente Giannotti ha presentato la sua squadra per l’a.r. 2024/25 assicurando che tutto il gruppo sarà mosso dai più alti valori rotariani. Con grande soddisfazione dei presenti la serata si è svolta all’insegna della massima unità di intenti ed amicizia, concludendosi con una relazione di Barbara Giani, Presidentessa della Commissione di Club "Rotary Fondation" che ha illustrato e sensibilizzato i soci presenti sul ruolo della F.R. e su cosa, in questi anni, la Fondazione ha permesso di realizzare in favore dei più deboli, bisognosi e dimenticati.

Fonte: Ufficio stampa