Il Consigliere Comunale e Segretario della Lega a Fucecchio, Marco Cordone, presenta un'interrogazione al Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, per avere informazioni certe in merito alla sospensione del servizio di assistenza agli alunni sugli Scuolabus che trasportano gli scolari e per sapere quando tale servizio, molto importante per la Sicurezza dei nostri bambini, sarà ripristinato.