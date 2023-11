Tari a Quarrata, ricalcolo per imprese e privati con abitazione inagibile

Nei prossimi giorni saranno consegnati gli avvisi di pagamento del saldo TARI 2023 a Quarrata.

Con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 27 febbraio 2023, la scadenza del saldo è prevista al 20 dicembre 2023.

Gli utenti che, a causa dell’evento alluvionale del 2 novembre scorso, hanno subito l’interruzione della propria attività economica (sia di impresa, che professionale) o hanno registrato danni alle abitazioni tali da essere attestate dalle autorità competenti come inagibili e/o inabitabili, possono presentare entro il 1° febbraio 2024 apposita autocertificazione per il ricalcolo del saldo indicando i giorni effettivi di chiusura e/o inagibilità dell’immobile. Il conguaglio dovrà poi essere versato entro la successiva scadenza che sarà indicata in bolletta.

Possono quindi presentare domanda solo due categorie di utenti colpiti dall'evento alluvionale:

- titolari di diritto reale su una abitazione colpita dall'alluvione e dichiarata inagibile per gli effetti dell'evento del 2 novembre 2023;

- legali rappresentanti di impresa la cui attività economica svolta presso una sede e/o unità locale operativa situata nel territorio comunale di Quarrata sia stata interrotta forzatamente da tale evento.

Attenzione: l'esclusione dalla TARI 2023 è possibile solo in caso di inagibilità attestata dalle autorità competenti dei locali o interruzione forzata dell'attività di impresa, determinando l'impossibilità da parte dei locali di produrre rifiuti urbani per la propria natura o destinazione.

COME PRESENTARE DOMANDA

Per presentare la domanda di esclusione dalla TARI 2023 per le giornate di inagibilità dovuta all'alluvione del 2 novembre 2023 è necessario: scaricare il modulo riportato sul sito del Comune di Quarrata alla seguente pagina: urly.it/3ynda

Compilarlo in tutte le sue parti e firmarlo, infine consegnarlo al Comune di Quarrata entro il 1 febbraio 2024 in una delle seguenti modalità:

- di persona: all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) situato in Quarrata, P.zza Risorgimento, n. 40

- online via PEC: tramite invio della copia digitale all’indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it (attenzione: in caso di trasmissione del documento per PEC la sottoscrizione con firma digitale del titolare del diritto reale sull’abitazione o del legale rappresentante della Società/Impresa sostituisce l’allegazione di un documento di identità in corso di validità)

- online via email: tramite invio della copia digitale all’indirizzo tributi@comune.quarrata.pistoia.it (con allegata copia digitale del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda)

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa