Unicoop distribuisce le decorazioni di Natale alle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio

Un appuntamento per ricominciare e per dare un segnale di speranza alle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre: questa mattina, presso il Coop.fi di Campi Bisenzio, è stato allestito un punto di distribuzione di decorazioni natalizie donate da Unicoop Firenze per aiutare le famiglie ad addobbare le loro case per le prossime festività. Un’occasione, quella di stamattina, per far arrivare la vicinanza alla popolazione di uno dei territori più danneggiati dall’alluvione che ha provocato anche l’allagamento del supermercato Coop di Via Buozzi, rimasto chiuso per oltre due settimane e riaperto lo scorso 22.

All’appuntamento di questa mattina erano presenti anche l’attore Stefano Massini e il cantante Pierò Pelù che, insieme alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio e ai volontari delle associazioni locali, hanno partecipato alla distribuzione e rilanciato il loro impegno per aiutare la Toscana a ripartire dopo l’alluvione. Un impegno concreto, quello per le popolazioni alluvionate, che vedrà in scena Stefano Massini e Piero Pelù con uno spettacolo di raccolta fondi Ripartiamo in calendario per il prossimo 3 gennaio al Tuscany Hall di Firenze. Accanto a loro, sul palco, artisti, cantanti, musicisti e personaggi della cultura e dello spettacolo per una grande serata di solidarietà e di riflessione sul tema della crisi climatica. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

«In questo momento di lento e difficile ritorno alla normalità, è importante continuare a fornire aiuti concreti e sostegno alla popolazione: passata la prima emergenza, nella quale la nostra cooperativa ha dato aiuto immediato, vogliamo mantenere viva la vicinanza alla popolazione e ai territori colpiti ai quali destineremo quanto raccolto con la campagna di solidarietà tutt’ora in corso. L’appuntamento di questa mattina, con la donazione di decorazioni natalizie, è stata l’occasione per incontrare tante famiglie a cui fa arrivare un segnale di speranza per il futuro. Ringraziamo Stefano Massini e Pierò Pelù che ci hanno accompagnato con la loro energia e che si stanno impegnando con uno spettacolo e tante altre attività perché la nostra regione possa davvero ripartire più forte di prima», ha dichiarato Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze

Prosegue intanto anche l’impegno di Unicoop Firenze a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione: dal 7 novembre è partita la campagna di solidarietà promossa in tutti i punti vendita Coop con l’obiettivo di coinvolgere i soci e consumatori e di dare un contributo concreto ai territori ancora oggi in situazione di grave emergenza. Si può donare direttamente alle casse Euro (1, 5, 10) oppure punti della carta socio (100, 500, 1000): Unicoop Firenze raddoppierà ogni donazione. Tutto ciò che sarà raccolto, verrà utilizzato dalla Protezione Civile Regionale per aiutare la popolazione colpita nella fase di ricostruzione.

Fin dalle prime ore dell’emergenza, Unicoop Firenze, d’accordo con la Protezione Civile e i Sindaci dei Comuni colpiti, si è attivata per fornire aiuto territori in più colpiti dall’ondata di maltempo: in totale sono stati inviati 50mila Euro di beni di prima necessità consegnati alle famiglie alluvionate e ai volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. Per sostenere la popolazione dopo l’emergenza, Unicoop Firenze ha deciso di garantire il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nelle zone interessate dall’alluvione.

Fonte: Unicoop Firenze