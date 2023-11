A Rosignano sanzionata impresa edile per 6.100 euro

I carabinieri della stazione di Rosignano Solvay unitamente ai colleghi del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno hanno sanzionato un 38enne titolare di una ditta della zona ritenuto responsabile di alcune gravi violazioni della normativa per la sicurezza sul lavoro.

Stando alle ricostruzioni le violazioni avrebbe indotto gli operanti a sospenderne l’attività fino a quando le criticità non saranno sanate.

In particolare, all’atto dell’accesso in cantiere, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di un lavoratore sui due presenti in nero, quest’ultimo non sottoposto neanche alla prescritta visita medica pre-assuntiva.

Per l’imprenditore è scattata un’ammenda di 1.423 euro e una maxisanzione pari a 6.100 euro. I controlli proseguiranno.