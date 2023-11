Al via il Lucca Magico Natale

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’inaugurazione della seconda edizione di Lucca Magico Natale. Alle ore 17.30 in punto è stato acceso in piazza Napoleone il più grande albero di Natale della città: 14 metri in altezza di luci e colori nel segno della tradizione più profonda. L’accensione è stata accompagnata dal caratteristico spettacolo della Large Street Band, che con la propria musica coinvolgente e le coreografie appassionate ha unito tutti i cittadini in un momento di gioia e spensieratezza.

La cerimonia di inaugurazione è proseguita come da programma in Piazza San Michele, dove sono stati presentati il presepe e l’albero di Natale realizzati dal celebre architetto Michel Boucquillon, con le altre suggestive proiezioni che hanno coinvolto l’area circostante in un tripudio di luci davvero suggestivo.

Lo spettacolo si è poi spostato in Piazza Anfiteatro, per la presentazione di un'altra installazione da record.

Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Mario Pardini, gli assessori Remo Santini, Paola Granucci e Mia Pisano, che hanno coordinato l’evento, oltre ad altri membri della giunta e rappresentanti delle aziende partecipate che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Ospite a sorpresa il produttore cinematografico Philip Lee (Oscar per The Revenant con Leonardo Di Caprio), che da qualche settimana è in città per l'imminente inizio delle riprese del film con Dustin Hoffman, che verrà interamente girato a Lucca.

Il ricco calendario di LMN, tra cultura, bellezza, mercatini tipici, illuminazioni ed eventi, è consultabile sul sito www.turismo.lucca.it. Le installazioni e le numerose iniziative in programma verranno inaugurate e presentate nei successivi weekend.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione del Comune di Lucca