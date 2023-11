Banca Centro CUS Siena Rugby torna a vincere contro Lions Amaranto di Livorno

Le buone notizie per il rugby senese sono iniziate ad arrivare il giovedì quando è arrivato il responso dell’omologazione della partita contro Firenze 1931: come previsto dai tecnici e dirigenti infatti, dopo la sconfitta sul campo, è arrivata una vittoria da 5 punti per il Banca Centro CUS Siena per l’errore dei gigliati che non hanno messo a disposizione un ricambio nella posizione di pilone sinistro ed hanno chiesto la mischia no contest pur non avendone diritto. A fine partita lo staff bianconero era consapevole dell’errore ma non lo ha comunicato ai ragazzi perché la sconfitta maturata sul campo scatenasse una reazione positiva che si è vista oggi a Colle Val d’Elsa.

Fin dai primi minuti di gioco i bianconeri, davanti agli storici avversari di molte battaglie dei Lions Amaranto di Livorno fin dai tempi della Serie C Elite, hanno giocato in maniera completamente diversa dalla trasferta fiorentina pur subendo una prima segnatura al 7° minuto. La voglia di rifarsi si è sentita tutta e dallo 0-7 e in meno di 10 minuti si son portati, grazie alla meta di Carmignani di mischia ed a quella di Belardi in tuffo, i cussini si sono portati sul 10-7.

La partita ha vissuto molti capovolgimenti di fronte, Bartolomucci ha piazzato una punizione (unico calcio piazzato messo dal senese che a fine partita ha fallito tutte le 4 trasformazioni) al 23’ a cui hanno risposto con una nuova meta i labronici per il 13-12 con cui si è concluso il primo tempo.

La seconda frazione ha vissuto una prima parte in cui i senesi hanno preso il largo grazie alle mete di Rizzi e di nuovo Belardi che hanno portato il risultato sul 23 12 al 23°. Al momento migliore del Banca Centro CUS Siena ha risposto con compattezza la formazione labronica, in meta al 33° per il 23-19. Nel momento di maggiore difficoltà i bianconeri non hanno perso la fiducia nei propri mezzi ed hanno controllato agilmente l’incontro fino al triplo fischio di Mirabella.

A fine partita le due squadre, scese in campo con un baffo rosso sotto l’occhio per manifestare la propria vicinanza a tutte le iniziative del weekend contro la violenza di genere, si sono abbracciate per un bellissimo saluto molto sentito da entrambe le parti. Grazie ai punti conquistati a Firenze ed a quelli odierni, i senesi si sono portati a 19 punti, in sesta posizione appaiati all’UR San Benedetto non troppo distanti dalle corazzate ai primi posti della classifica.

Un campionato in cui su 7 partite giocate i risultati utili sono stati 6 grazie alle sconfitte maturate sempre, Romagna a parte, con scarto di meno di 7 punti. A fine partita il tecnico Romei si è detto soddisfatto della prestazione mentale e non solo di quella fisica, il lavoro della settimana è stato centrato e l’attitudine mentale degli atleti è stato quello più giusto in una partita difficile e molto aperta.

Domenica prossima pausa, appuntamento sul difficile campo di Modena domenica 10 Dicembre.

Banca Centro CUS Siena: Rizzi, Castagnini, Capresi, Bartalini, Belardi, Bartolomucci (VC), Trefoloni, Mencarelli, Haldermann Mezzetti, Amarabon, Carmignani (Cap), Parigi, Pacenti, Ancilli, Totti.

Entrati per sostituzione Pezzuoli, Rocchigiani, Tanzini, Pignotti, Sampieri M, Finnigan Kilby, Taipi

Romagna – Bologna RC 51-29

Pieve – Firenze = 55-7

Gubbio – Modena = 19-28

Unione San Benedetto – Colorno = 14-39

Jesi – Highlanders Formigine = 43-0

Cus Siena – Lions Amaranto = 23-19

Classifica girone 2 serie B. Romagna (32), Bologna, Modena (27), Colorno (22), Pieve (21), Cus Siena, Unione San Benedetto (19), Jesi (18), Gubbio (13), Lions Amaranto (10), Highlanders Formigine (1), Firenze (0).

Fonte: Ufficio Stampa C.U.S. Siena A.S.D.