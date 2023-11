Caffè Toscano Pielle Livorno: vittoria contro Costone Siena per 59-46

Pronto riscatto: la Caffè Toscano Pielle Livorno, dopo la battuta d’arresto di Firenze nel recupero della 7ima giornata del campionato di Serie B Femminile, torna al successo superando il Costone Siena per 59-46. Avvio nervoso e costellato di errori, complice l’aggressività della compagine senese che induce Maffei e compagne a molteplici errori, anche da sotto misura, e palle perse.

Con il passare dei minuti, però, le ragazze di coach Castiglione si sciolgono e iniziano a macinare gioco, pur non riuscendo a prendere il largo (32-22 alla pausa lunga). Nella ripresa il trend non cambia, la Pielle e prova a scappare e il Costone rintuzza ogni tentativo di fuga in attesa di crollare sotto i colpi di Lisa Cecconi (mvp con 16 punti) e di una tripla di Marta Castiglione.

Caffè Toscano Pielle Livorno- Costone Siena: 59-46

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 11, Caverni, Nottolini 2, Zorzi 2, Cecchi 6, Castiglione V. 5, Castiglione M. 5, Collodi 12, Cecconi 16, Conti ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Martini e Fambrini

Parziali: 14-8, 32-22, 46-31, 59-46

Fonte: Ufficio Stampa Pielle Livorno